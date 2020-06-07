Зарплаты работникам тюрем поднимут не за бюджетные средства — Малюська

07.06.2020 19:42

Укринформ

Підвищення заробітних плат для працівників тюрем планується провести до листопада.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

«Опять же зарплата в 5-6 тысяч гривень при том, что человек живет в тюрьме и общается только с преступниками — это не адекватное вознаграждение. Мы по сути их заставляем участвовать в каких-то коррупционных историях. Потому что, просто оставив эту работу, нанявшись на другую аналогичную, автоматически этот человек получает на треть большую зарплату. В чем смысл работать в тюрьмах? Согласно поднятия зарплат — это же то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем», — сказал Малюська.

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По его словам, зарплаты будут поднимать за счет сокращения количества тюрем и персонала.

«И на этом все. Мы не будем брать дополнительные деньги из бюджета. Мы будем в существующих границах настраивать систему на лучшую работу», — заявил министр.

Как сообщал Укринформ со ссылкой на министра Дениса Малюську, Министерство юстиции планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются. В частности, по его словам, на прошлой неделе Минюст «заморозил» девять тюрем и планирует выставить их на продажу.

По материалам: ukrinform.ru