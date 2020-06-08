Чипирование людей: к Зеленскому обратились со странной петицией

Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить на законодательном уровне внедрение чипов в организм человека. Такая петиция появилась на сайте главы государства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на сайт главы государства.

На сайте украинского президента появилась весьма необычная просьба. Гражданин Погорелов Владислав создал петицию, в которой просит главу государства, чтобы в украинском законодательстве был закреплен запрет на внедрение микрочипов в организм человека. Отмечается, что петицию мужчина создал еще 5 июня 2020 года.

Стоить отметить, что украинцы неактивно поддерживают петицию гражданина Погорелова. Для того, чтобы глава государства рассмотрел данную просьбу, необходимо, чтобы петиция собрала, как минимум 25 тыс. подписей.

Сбор подписей под данной петицией на сайте главы государства еще продолжается. У автора осталась еще 89 дней.

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