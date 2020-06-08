Каждая область будет сама определять, готова ли к открытию баз отдыха — Степанов

08.06.2020 12:05

Укринформ

Каждая область самостоятельно будет определять, позволяют ли эпидпоказатели переходить к следующему этапу ослабления карантина, и можно ли открывать базы отдыха.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно нашему плану выхода из карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут работать с соблюдением правил, которые устанавливаются Минздравом", — отметил Степанов, добавив, что с этими правилами можно ознакомиться на сайте министерства.

Он сказал, что решение о переходе к следующему этапу ослабления карантина и открытии или неоткрытии баз отдыха каждая область будет принимать индивидуально.

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"У нас действует адаптивный карантин, если есть возможность перехода на следующий этап, тот, где предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", — пояснил министр.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 462 случая COVID-19, из них за последние сутки — 463. Выздоровели 12 195 человек, умерли — 797.

По материалам: ukrinform.ru