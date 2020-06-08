Ляшко напомнил требования к работе рынков в условиях карантина

08.06.2020 19:04

Укринформ

Работники рынков должны допускаться на рабочие места только после термоскрининга, количество посетителей не должно превышать одного человека на 10 кв.м., на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Об этом в посте на Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Ключевые правила:

допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах", — отметил Ляшко.

Он также отметил, что смягчение карантина не означает его отмену. "Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", — предупредил замминистра, призвав сообщать Госпродпотребслужбу о нарушениях на рынках.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 8 июня, в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случаев COVID-19. Из них — 1964 ребенка, 5101 медработник. Умерло 797 человек, выписаны — 12 195, болеет COVID-19 — 14470.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом в целом заболели 463 человека. Из них — 32 ребенка и 51 медработник.

По материалам: ukrinform.ru