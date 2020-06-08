Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек

08.06.2020 22:18

Укринформ

Из Парижа в Киев специальным авиарейсом вылетели 165 украинцев, а также иностранцев, имеющих право на проживание в нашей стране.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины во Франции, передает собственный корреспондент Укринформа.

«165 пассажиров – граждане Украины и иностранцы, которые имеют право на проживание в Украине – вылетели в Киев», — отметили в Посольстве.

Спецрейс из парижского аэропорта «Шарль де Голль» при содействии украинских дипломатов осуществляет авиакомпания Fly UIA.

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В Посольстве уточнили, что на родину возвращаются украинцы, которые находились на территории Франции, а также прибыли транзитом из США, Конго, Алжира, Бразилии и Мексики.

По материалам: ukrinform.ru