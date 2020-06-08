В Кабмине напомнили о трех условиях для следующего этапа ослабления карантина

08.06.2020 12:01

Укринформ

Переход к ослаблению следующего этапа карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области трем определенным критериям.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне: инцидентность (число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения) составляет менее 12 на 100 тыс. населения (недельный уровень заболеваемости 100 тыс. населения в период условного пике эпидемии по Украине + 50%) ; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее роста)", — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что охват тестированием должен быть не ниже уровня инцидентности — то есть среднее число тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.

Читайте также: В Киеве за сутки подтвердили 72 новых случая COVID-19 — Кличко

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая начался второй этап смягчения карантинных мероприятий. Также Кабинет министров ввел адаптивный карантин до 22 июня.

По материалам: ukrinform.ru