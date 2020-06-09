Аваков просит Кабмин выделить ему 2,5 млрд гривен из антикоронавирусного фонда
Глава МВД хочет, чтобы деньги пошли на выплаты структурам, которые подчиняются министерству внутренних дел.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «State Watch«.
Арсен Аваков обратился к Денису Шмыгалю с просьбой выделить 2 миллиарды 530 миллионов гривен, для дополнительных выплат подконтрольным МВД структурам. Деньги просит взять из антикоронавирусного фонда.
В обращении чиновник указывает, что дополнительные выплаты, в размере 50% от зарплат, выделят для правоохранителей, которые работают в карантин и обеспечивают жизнедеятельность населения.
Деньги должны выплатить:
- полиции — 2 млрд 249 млн
- нацгвардии — 125 млн
- госпогранслужбе — 103 млн
- ГСЧС — 51 млн
Помимо этого, Аваков просит выплатить 171 млн гривен для врачей, которые работают с заболевшими коронавирусом в больницах.
Напомним, ранее мы писали, что Аваков прокомментировал изнасилование в Кагарлыке.