О том, что по состоянию на конец текущего месяца, правоохранители уже составляют не менее 20 процентов от Сил Обороны, непосредственно участвующих в боевых действиях на передовой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, прозвучавшее в период проведения форума «Украина. Год 2024», транслирующегося YouTube-каналом «КабМін».

По словам Клименко, сейчас сотрудники МВД используют весь доступный потенциал, включая и широкий спектр арсенала для приближения победы Украины. Следует отметить, что в соответствии с разными подсчетам, суммарное количество правоохранителей системы МВД варьируется от 181 000 до 330 000 человек, то есть на фронт ушли от 36 200 до 66 000 человек.

Кроме того, глава МВД подчеркнул — на протяжении 2-х года полномасштабной войны, армия Путина обстреливала гражданские объекты Украины почти 110 000 раз, и, после деблокировки гражданских лиц спасателями из-под завалов, полицейским приходится работать над фиксацией военных преступлений РФ, на что тоже нужны люди.

Ранее мы писали о том, что на 25-е февраля ВСУ уничтожили 810 оккупантов за сутки и более 100 единиц вражеской техники.