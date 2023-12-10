О том, что «наказывать гривной» планируют вовсе не всех нарушителей, и есть некоторые исключения из принятых норм законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на подробное пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
Как стало известно, под штрафные санкции, исходя из объяснения замглавы Министерства внутренних дел Богдана Драпятого, не подпадут:
- особы, направляющиеся в/из укрытий в период звучания сигналов «воздушной тревоги»;
- особы, сопровождающие раненых/тяжелобольных;
- особы, осуществляющие мероприятия по эвакуации граждан или спасению имущества;
- особы, оказывающие медицинскую (домедицинскую) помощь;
- особы, находящиеся в состоянии «крайней необходимости».
Ранее наш информационный портал писал о полных суммах штрафов, введенных Радой за нарушение комендантского часа.