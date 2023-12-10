О том, что «наказывать гривной» планируют вовсе не всех нарушителей, и есть некоторые исключения из принятых норм законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на подробное пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Как стало известно, под штрафные санкции, исходя из объяснения замглавы Министерства внутренних дел Богдана Драпятого, не подпадут:

особы, направляющиеся в/из укрытий в период звучания сигналов «воздушной тревоги»;

особы, сопровождающие раненых/тяжелобольных;

особы, осуществляющие мероприятия по эвакуации граждан или спасению имущества;

особы, оказывающие медицинскую (домедицинскую) помощь;

особы, находящиеся в состоянии «крайней необходимости».

Ранее наш информационный портал писал о полных суммах штрафов, введенных Радой за нарушение комендантского часа.