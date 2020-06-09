Дела Майдана: двух экс-беркутовцев подозревают в фальсификации доказательств

09.06.2020 20:14

Укринформ

Сообщено о подозрении двум бывшим работникам спецподразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации доказательств против участника «Евромайдана».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении двум бывшим работникам спецподразделения «Беркут» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в фальсификации доказательств против участника «Евромайдана»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также предоставление заведомо ложного показания свидетеля, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

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Как установлено следствием, 21 января 2014 года на ул. Грушевского в г. Киеве работниками спецподразделения «Беркут» задержан гражданин за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем он был доставлен в один из столичных райотделов милиции. На следующий день милиционеры «Беркута» дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам: ukrinform.ru