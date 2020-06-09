Это станет реформацией смыслов – в РПЦ отказались от русифицированных богослужений

Русская православная церковь официально заявила об отказе проводить богослужения на русском языке. С публичным заявлением выступил первый зам главы синодального отдела Московского патриархата по вопросам взаимоотношений Церкви со СМИ Александр Щипков.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Щипков раскритиковал призывы полностью перевести богослужения в Российских церквях на русский язык. Он подчеркнул, что церковь не должна отказываться от церковнославянского языка, который содержит в себе важные непередаваемые другими языками смыслы.

«Многие люди призывают и даже требуют, чтобы РПЦ одобрила русифицирование богослужений. Это ошибка от неведенья истинных смыслов слова Божьего. Люди говорят, что им непонятно, о чем священнослужители говорят и поют. Но в чем цель реформы? Она таит в себе некую другую цель, а именно искажение содержания смыслов. Если бы мы пошли на реформацию относительно русифицирования богослужений, то это бы стало настоящей реформацией смыслов, чего делать нельзя», — отметил Щипков, подчеркнув, что выбранный язык очень во многом отвечает за передачу верного значения слов.

Напомним, как сообщалось ранее, Песков обнародовал ряд важных решений Путина: 12 июня отличится особым шагом главы РФ.