Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 9 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
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По последним данным, в Украине за сутки было выявлено менее 400 новых заболевших. В мире число зараженных превысило отметку в 7,2 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — forpost-sz.ru

Об этом пишет «НБН«.

Согласно оперативным данным СНБО, в Украине в течение вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 394 человек. Общее число зараженных в нашей стране составляет 27 856. Из них:

  1. скончались — 810 (+ 13 за день)
  2. вылечились — 12 412 (+ 217 за день)
  3. продолжают лечение — 14 634

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве состоит так:

  • Черновицкая область — 3 729 (+ 31)
  • г. Киев — 3 523 (+ 33)
  • Львовская область — 2 211 (+ 49)
  • Ровенская область — 2 094 (+ 23)
  • Киевская область — 1 836 (+ 24)
  • Ивано-Франковская область — 1 602 (+ 20)
  • Закарпатская область — 1 425 (+ 39)
  • Тернопольская область — 1 305 (+ 11)
  • Харьковская область — 1 305 (+ 18)
  • Винницкая область — 1 175 (+ 25)
  • Волынская область — 1 113 (+ 34)
  • Одесская область — 1 010 (+ 8)
  • Днепропетровская область — 971 (+ 0)
  • Житомирская область — 935 (+ 38)
  • Кировоградская область — 562 (+ 3)
  • Хмельницкая область — 518 (+ 0)
  • Запорожская область — 499 (+ 3)
  • Черкасская область — 490 (+ 21)
  • Николаевская область — 309 (+ 0)
  • Черниговская область — 304 (+ 5)
  • Полтавская область — 274 (+ 0)
  • Донецкая область — 235 (+ 4)
  • Сумская область — 198 (+ 5)
  • Херсонская область — 179 (+ 0)
  • Луганская область — 54 (+ 0)

Как видно из списка, больше всего новых зараженных выявлено во Львовской, Закарпатской, Житомирской, Волынской, Черновицкой областях и в столице. В пяти украинских регионах вообще не выявлено новых заболевших.

Власти обеспокоены тем, что в последни дни число зараженных увеличивается и просят украинцев не игнорировать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 7 200 364 человек (+ 107 445 за день). Из этого количества:

  1. умерли — 408 744 (+ 2 537 за день)
  2. выздоровели — 3 536 977 (+ 74 792 за день)

Наибольшее число заболевших насчитывается в:

  • США — 2 026 493
  • Бразилия — 710 887
  • Россия — 476 658
  • Испания — 288 797
  • Великобритания — 287 399
  • Индия — 267 046
  • Италия — 235 278
  • Перу — 199 696
  • Франция — 187 458
  • Германия — 186 205
  • Иран — 173 832
  • Турция — 171 121
  • Чили — 138 846
  • Мексика — 120 102
  • Пакистан — 108 317
  • Саудовская Аравия — 105 283

В странах-соседях Украины заболело такое число людей:

  • Россия — 476 658
  • Беларусь — 49 453
  • Польша — 27 160
  • Румыния — 20 604
  • Молдова — 9 807
  • Венгрия — 4 014
  • Словакия — 1 530

Напомним, ранее мы сообщали, что в детсаду Броворов выявили вспышку коронавируса.


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