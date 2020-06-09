Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 9 июня
По последним данным, в Украине за сутки было выявлено менее 400 новых заболевших. В мире число зараженных превысило отметку в 7,2 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно оперативным данным СНБО, в Украине в течение вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 394 человек. Общее число зараженных в нашей стране составляет 27 856. Из них:
- скончались — 810 (+ 13 за день)
- вылечились — 12 412 (+ 217 за день)
- продолжают лечение — 14 634
Ситуация с заболевшими в областях и Киеве состоит так:
- Черновицкая область — 3 729 (+ 31)
- г. Киев — 3 523 (+ 33)
- Львовская область — 2 211 (+ 49)
- Ровенская область — 2 094 (+ 23)
- Киевская область — 1 836 (+ 24)
- Ивано-Франковская область — 1 602 (+ 20)
- Закарпатская область — 1 425 (+ 39)
- Тернопольская область — 1 305 (+ 11)
- Харьковская область — 1 305 (+ 18)
- Винницкая область — 1 175 (+ 25)
- Волынская область — 1 113 (+ 34)
- Одесская область — 1 010 (+ 8)
- Днепропетровская область — 971 (+ 0)
- Житомирская область — 935 (+ 38)
- Кировоградская область — 562 (+ 3)
- Хмельницкая область — 518 (+ 0)
- Запорожская область — 499 (+ 3)
- Черкасская область — 490 (+ 21)
- Николаевская область — 309 (+ 0)
- Черниговская область — 304 (+ 5)
- Полтавская область — 274 (+ 0)
- Донецкая область — 235 (+ 4)
- Сумская область — 198 (+ 5)
- Херсонская область — 179 (+ 0)
- Луганская область — 54 (+ 0)
Как видно из списка, больше всего новых зараженных выявлено во Львовской, Закарпатской, Житомирской, Волынской, Черновицкой областях и в столице. В пяти украинских регионах вообще не выявлено новых заболевших.
Власти обеспокоены тем, что в последни дни число зараженных увеличивается и просят украинцев не игнорировать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.
Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 7 200 364 человек (+ 107 445 за день). Из этого количества:
- умерли — 408 744 (+ 2 537 за день)
- выздоровели — 3 536 977 (+ 74 792 за день)
Наибольшее число заболевших насчитывается в:
- США — 2 026 493
- Бразилия — 710 887
- Россия — 476 658
- Испания — 288 797
- Великобритания — 287 399
- Индия — 267 046
- Италия — 235 278
- Перу — 199 696
- Франция — 187 458
- Германия — 186 205
- Иран — 173 832
- Турция — 171 121
- Чили — 138 846
- Мексика — 120 102
- Пакистан — 108 317
- Саудовская Аравия — 105 283
В странах-соседях Украины заболело такое число людей:
- Россия — 476 658
- Беларусь — 49 453
- Польша — 27 160
- Румыния — 20 604
- Молдова — 9 807
- Венгрия — 4 014
- Словакия — 1 530
Напомним, ранее мы сообщали, что в детсаду Броворов выявили вспышку коронавируса.