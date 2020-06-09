Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 9 июня

По последним данным, в Украине за сутки было выявлено менее 400 новых заболевших. В мире число зараженных превысило отметку в 7,2 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно оперативным данным СНБО, в Украине в течение вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 394 человек. Общее число зараженных в нашей стране составляет 27 856. Из них:

скончались — 810 (+ 13 за день) вылечились — 12 412 (+ 217 за день) продолжают лечение — 14 634

Ситуация с заболевшими в областях и Киеве состоит так:

Черновицкая область — 3 729 (+ 31)

г. Киев — 3 523 (+ 33)

Львовская область — 2 211 (+ 49)

Ровенская область — 2 094 (+ 23)

Киевская область — 1 836 (+ 24)

Ивано-Франковская область — 1 602 (+ 20)

Закарпатская область — 1 425 (+ 39)

Тернопольская область — 1 305 (+ 11)

Харьковская область — 1 305 (+ 18)

Винницкая область — 1 175 (+ 25)

Волынская область — 1 113 (+ 34)

Одесская область — 1 010 (+ 8)

Днепропетровская область — 971 (+ 0)

Житомирская область — 935 (+ 38)

Кировоградская область — 562 (+ 3)

Хмельницкая область — 518 (+ 0)

Запорожская область — 499 (+ 3)

Черкасская область — 490 (+ 21)

Николаевская область — 309 (+ 0)

Черниговская область — 304 (+ 5)

Полтавская область — 274 (+ 0)

Донецкая область — 235 (+ 4)

Сумская область — 198 (+ 5)

Херсонская область — 179 (+ 0)

Луганская область — 54 (+ 0)

Как видно из списка, больше всего новых зараженных выявлено во Львовской, Закарпатской, Житомирской, Волынской, Черновицкой областях и в столице. В пяти украинских регионах вообще не выявлено новых заболевших.

Власти обеспокоены тем, что в последни дни число зараженных увеличивается и просят украинцев не игнорировать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 7 200 364 человек (+ 107 445 за день). Из этого количества:

умерли — 408 744 (+ 2 537 за день) выздоровели — 3 536 977 (+ 74 792 за день)

Наибольшее число заболевших насчитывается в:

США — 2 026 493

Бразилия — 710 887

Россия — 476 658

Испания — 288 797

Великобритания — 287 399

Индия — 267 046

Италия — 235 278

Перу — 199 696

Франция — 187 458

Германия — 186 205

Иран — 173 832

Турция — 171 121

Чили — 138 846

Мексика — 120 102

Пакистан — 108 317

Саудовская Аравия — 105 283

В странах-соседях Украины заболело такое число людей:

Россия — 476 658

Беларусь — 49 453

Польша — 27 160

Румыния — 20 604

Молдова — 9 807

Венгрия — 4 014

Словакия — 1 530

Напомним, ранее мы сообщали, что в детсаду Броворов выявили вспышку коронавируса.