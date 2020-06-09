Наказание протестующих шахтеров «ЛНР»: подробности жестоких мер террористов

Общество
Родион Власов0
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Протесты шахтеров в «ЛНР» скоро могут подойти к концу. После задержания двух протестующих шахтеров, бойцы НВФ решились перейти к особо жестоким мерам для подавления протестных настроений. Террористы озвучили свою главную задачу.

Шахтеры
Шахтеры. Фото — dnr-live.ru

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

Двое задержанных работника шахты «Комсомольская» допрашиваются. Силовики «ЛНР» требуют назвать имя зачинщиков протестов. С целью узнать главарей народного восстания бойцы НВФ не брезгуют прибегать к шантажу и запугиванию как самих задержанных, так и их семей. Пойманных протестующих доставили в Антрацит, их дальнейшая судьба неизвестна. Представителей шахты Георгия Чернецова допросили, но их задерживать не стали.

Сообщается, что у поселка, где расположена шахта «Комсомольская». установлен блокпост. Семьи протестующих жалуются на давление со стороны НВФ. Террористы пытаются оказать влияние на горняков путем воздействия на их семьи.

Напомним, как сообщалось ранее, Зеленский озвучил главное условие отставки Авакова: официальное заявление «Слуги народа». 


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