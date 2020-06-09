Прогноз погоды на 9 июня 2020 года: в Украине настоящее лето

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 июня погода в Украине ожидается по-настоящему летней и жаркой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В некоторых регионах воздух прогреется до +33. Немного свежее будет в западных регионах. где жару немного будут разбавлять кратковременные дожди и грозы.

В Украине будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе из-за периодических дождей с грозами, которые будет вызывать атмосферный фронт», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Самая высокая температура ожидается в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +31… +33 градуса.

На Львовщине будет самая комфортная температура воздуха в пределах +23… +25 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве 9 июня также сухо и жарко, +30… +32 градуса. Вечером возможны кратковременные осадки в виде дождя с грозами.

Ранее сообщалось о погоде на 5 июня 2020 года.