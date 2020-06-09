С начала июня через “Шегини” в Польшу прошли более 13,6 тысячи человек

09.06.2020 21:35

Укринформ

С 1 по 8 июня пеший пункт пропуска "Шегини-Медика" в Львовской области в направлении Польши пересекли 13 683 человека, что на 46,5% больше, чем в направлении Украины (7325 человек).

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа рассказала пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы РП Элжбета Пикор.

"На ПП "Медика" мы осуществляем проверку в шести местах контроля на вход в Польшу и трех — на выход. Санитарно-эпидемиологические процедуры затягивают время осуществления проверки ", — сказала Пикор.

По ее словам, с 1 июня на этом ПП границу на вход в Польшу ежедневно пересекали от более 1,5 тыс. до почти 2 тыс. человек. Между тем, границу в направлении Украины за тот же период пересекали от более 300 до более 1,2 тыс. человек.

Пикор рассказала, что в среду, 3 июня, и в субботу, 6 июня, наблюдался значительное время ожидания на пересечение границы в направлении Польши — до 12-ти часов. Она объяснила это большим количеством людей, прибывших в то время на границу, и необходимостью соблюдения санитарного режима на границе.

Читайте также: Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границах с Польшей и еще тремя странами

"Для пересечения границы с Польшей в специальный павильон, где измеряют температуру и проводят все процедуры в связи с пандемией, могут войти только три человека", — отметила Пикор.

Как известно, по данным Главного статистического управления (GUS) Польши, на конец 2019 года на территории РП находилось более 1,3 млн граждан Украины. С началом эпидемии коронавируса и закрытия границ в Украину вернулись около 200 тыс. украинцев. На сегодня наблюдается обратный процесс возвращения на работу в Польшу.

По материалам: ukrinform.ru