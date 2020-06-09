Ситуация на валютном рынке Украины 9 июня 2020 года: доллар дешевеет, евро резко подорожал

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 9 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 9 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,60 гривен, что на 9 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал дороже на 15 копейки и стоит сегодня 30,14 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 9 июня:

1 доллар США стоит 26,6005 гривен;

1 евро – 30,1477 гривен;

1 российский рубль – 0,3877 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,45 гривен, продажа 26,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,55 гривен, продажа 30,25 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 5 июня 2020 года.