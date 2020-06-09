Со вторым этапом медреформы Украине помогут эксперты ЕС

09.06.2020 20:51

Укринформ

Эксперты от Европейского Союза предоставят Украине помощь с выполнением второго этапа медицинской реформы.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

«Была встреча с профильными представителями Европейского Союза о предоставлении МЗ экспертов для имплементации второго этапа медреформы в Украине. Поэтому работу министерства будет усиленно профессионалами международного уровня, что позволит эффективнее внедрять качественно новые изменения в украинской медицине », — написал Степанов.

Он добавил, что стороны «общее видение и желание усиливать сотрудничество».

Как сообщал Укринформ, Степанов 5 мая заявил, что медреформа в Украине, в том виде, в котором она есть сейчас, предусматривает освобождение около 50 000 медицинских работников и закрытие более 300 больниц. Все это, по его словам, из-за дефицита финансирования.

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«Если ничего не изменить, то миллионы украинский будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению. Начнется стремительное распространение таких болезней, как туберкулез », — сказал Степанов.

Он отметил, что команда Минздрав работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы не было массового увольнения медиков и закрытие больниц. По его словам, это не значит, что будет свертывания реформы, а наоборот, ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки.

В Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, получать средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru