В Кабмине не разрешили смягчать карантин во Львове

Общество
Христина Качоровська0
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Накануне мэр Львова Андрей Садовой обратился к правительству с просьбой немного ослабить карантин в области и разрешить внутриобластное транспортное сообщение и работу спортзалов.

Карантин во Львове
Карантин во Львове. Фото — galinfo.com.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

В правительстве отметили, что действительно на выходных Денис Шмыгаль встречался с представителями Львовских властей. На встрече, отметил премьер, его действительно просили смягчить карантин в области:

«Но если область не подпадает под критерии для смягчения, то их не может быть. Есть адаптивный карантин, есть установленные критерии. А во Львове всё очень плохо… Мы проводили там совещание именно потому, что там трудная ситуация».

В Кабмине подчеркнули, что не собираются рассматривать ослабления карантина для отдельных областей.

Напомним, ранее мы писали, что Садовой просит у правительства смягчить карантин во Львовской области.


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