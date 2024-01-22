Как информирует «НБН«, такое заявление премьер-министр Украины озвучил во время совместно го брифинга с польским коллегой Дональдом Туском, который сегодня прибыл в Киев.

Я озвучил предложение премьер-министру изучить возможность участия польской стороны в строительстве автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно. Этот автобан стать продолжением самой длинной автомагистрали в Польше А4, которая также является продолжением и частью панъевропейского коридора E40, — сказал Шмыгаль.

Со слов украинского премьера, подобный проект мог бы стать историей успеха как для Украины, так и для Польши.

На сегодняшний день от Краковца до Львова ведет дорога М-10 протяженностью 60 километров, а от Львова до Ровно – 211 км по трассе М-06.

Строительство новой платной дороги по маршруту Краковец-Ровно намеревались начать еще в 2022 году. Ранее в Кабмине сообщили, что благодаря автобану время, за которое водители смогут преодолевать маршрут, может уменьшиться с 4 часов 20 минут до 2 часов 30 минут. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч.

В соответствии с законом концессионные дороги должны проходить параллельно имеющимся, чтобы у водителей было право выбирать: ехать платной дорогой или бесплатной.

По словам Шмыгаля, Украина также предлагает Польше построить четыре дополнительных пункта пропуска на границе. На сегодняшний день их 14.

Напомним, ранее мы уже писали о переговорах между Туском и Зеленским.