В Таиланде нашли тело украинки, пропавшей две недели назад

09.06.2020 19:27

Укринформ

Найдено тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой, которая пропала 25 мая в Таиланде.

Об этом сообщает бангкокське издание К.

«Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, в какой была найдена.

Директор больницы Кох-Самуи заявил, что тело Фроловой в настоящее время проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой займут около двух недель.

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Также сообщается, что накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки спрятать ее тело. Подозреваемых не назвали.

В то же время ее муж Димас Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.

"Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок к этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля", — написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.

У супругов Фроловых есть маленький сын Роман.

Ольга Фролова из Залещиков Тернопольской области, ее родители учителя.

По материалам: ukrinform.ru