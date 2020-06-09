В Україну прибув черговий гумвантаж з Китаю: скільки і чого привезли

09.06.2020 16:42

Укринформ

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, ее получение стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и высшем уровнях в вопросах преодоления коронавирусной болезни.

«Руководство и народ Украины искренне благодарны китайской стороне за оказанную помощь и поддержку усилий украинского государства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, своевременная и масштабная помощь от правительства Китая в значительной степени способствует поддержанию усилий Украины в борьбе с распространением COVID-19.

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Министр также выразил уверенность, что и доверчивая, открытая и дружественная атмосфера, сложившаяся в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинско-китайского стратегического партнерства.

Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий, а именно тест-системы для диагностики коронавируса (50 016 единиц), медицинские маски (50 тыс. единиц), медицинские защитные очки (30 тыс. единиц), бесконтактные термометры (1 тыс. единиц), медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц), медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц), одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Как сообщалось, 24 марта Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном вопросы двустороннего взаимодействия в борьбе с COVID-19 и обратился с просьбой к правительству Китая выделить Украине дополнительную помощь в виде тест-систем, медицинского оборудования и лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни.

1 апреля правительство Китая передало Украине первую партию гуманитарной помощи, которая включала тест-системы, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры.

В Украине по состоянию на 9 июня подтверждено 27 856 случаев COVID-19. Выздоровели 12 412 человек, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru