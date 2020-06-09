Украинская Banda стала самым эффективным рекламным агентством в мире

09.06.2020 22:07

Укринформ

Международный рейтинг Effie Index признал украинское агентство banda самым эффективным независимым рекламным агентством 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Effie Index.

"Самое важное, что сейчас должен делать бренд в мире своих коммуникаций — это быть искренним. Мы вошли в эпоху открытости. Больше нет b2c или b2b, теперь это h2h: Human to Human", — написал в Facebook сооснователь агентства Ярослав Сердюк.

В портфолио агентства, в частности, — проекты для Кабанос, Люксоптики, Национального художественного музея. Среди других премий агентства — бронзовый Каннский лев за проект для Евровидения-2017 "Celebrate Diversity".

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Также, согласно рейтингу, самым эффективным рекламодателем 2020 года стали Unilever. Coca-Cola подвинула McDonald's на 2-е место в рейтинге Самого эффективного бренда. Наиболее эффективной рекламной группой названа WPP Group, а среди сетевых агентств самым эффективным выбрали McCann Worldgroup.

Премия Effie была учреждена в 1968 году Американской маркетинговой ассоциацией. После того, как премии Effie находят своих обладателей по всей планете, формируется общий рейтинг. Global Effie Index анализирует и ранжирует данные финалистов и победителей из более 50 стран.

Рейтинг 2020 года отражает подборку из более чем 4000 победителей и финалистов Effie по всему миру, объявленных в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Список победителей Effie Ukraine 2019 года можно увидеть на сайте премии.

По материалам: ukrinform.ru