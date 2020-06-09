Зеленский хотел заразиться COVID-19, чтобы спасти людей от депрессии

09.06.2020 11:10

Укринформ

Президент Владимир Зеленский хотел искусственно заразиться коронавирусом и пропустить болезнь через себя, чтобы таким образом морально поддержать людей на начальном этапе пандемии.

Об этом глава государства рассказал журналистам «Украинской правды» по время поездки в Хмельницкую область.

«Я хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — сказал Зеленский.

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Но, по словам Зеленского, от такой идеи отказались, хотя сам он коронавируса не боится.

«Решили, что слишком. Что перебор… Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — отметил Президент.

По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19. Выздоровели 12 412 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 810. За сутки 394 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru