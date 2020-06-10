Через Стамбул спецрейсами вернулись более 2,5 тысячи украинцев — генконсул

10.06.2020 15:16

Укринформ

После прекращения регулярного авиасообщения между Украиной и Турцией спецрейсами в конце марта вернулись более 2,5 тыс. граждан Украины.

Об этом в интервью Укринформу сказал генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"С 20 по 28 марта SkyUp совершил 12 таких авиарейсов. В целом вылетело более 2,5 тыс. украинцев. Каждый рейс был заполнен почти на 100%", — отметил Гаман.

По его словам, больше всего запомнился последний полет, который предстояло осуществить в ночь на 28 марта, потому что по указу президента Турции после 27 марта авиасообщение полностью прекращалось. "Мы и все пассажиры уже были в аэропорту. Но рейс задерживался, так как самолет опоздал с предыдущего рейса. Впоследствии в авиакомпании сообщили, что турецкая сторона отменила рейс, потому что самолет не успевает вылететь до начала запрета авиасообщения. А у нас в аэропорту ждет более 200 граждан", — уточнил дипломат.

В итоге благодаря усилиям дипломатов и содействию турецкой стороны рейс был осуществлен. Также турецкие партнеры помогали пассажирам в транзитной зоне аэропорта, когда тот уже не функционировал полноценно, с обеспечением продуктами питания и средствами защиты.

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Как известно, после 28 марта долгое время единственным видом пассажирского сообщения Турции и Украины оставался паром. Позже, время от времени организовывались авиарейсы. Последнее спейцрейсом Стамбул-Киев 5 июня в Украину вернулся 151 человек.

По материалам: ukrinform.ru