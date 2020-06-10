Глава партии "Голос" намерена взять врача Кузьменко на поруки

10.06.2020 15:25

Укринформ

Председатель политической партии "Голос" Кира Рудик намерена взять на поруки врача и волонтера Юлию Кузьменко, которую подозревают по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом политик заявила в комментарии Укринформу.

"Еще семь месяцев тому назад, когда было объявлено об этом деле, мы говорили, что нужны железобетонные доказательства для того, чтобы держать людей в СИЗО. Сейчас мы видим, что таких доказательств не предъявлено, а люди продолжают сидеть в СИЗО. Это дело является персональной ответственностью министра Авакова, за отставку которого наша партия собирает сейчас подписи. Мы увидели, как этот министр отказался просить прощения у семьи и Кирилла Тлявова и других жертв полицейского произвола. Теперь имея дело Шеремета как такое, от которого зависит его карьера, мы не знаем к чему это приведет — к какому давлению на суд, к какой работе с доказательствами. Именно поэтому я считаю, что сейчас наиболее правильным будет, пока то, что происходит с делом, мы не можем никаким образом контролировать и это правильно, поскольку судебная система должна быть независимой, мы можем сделать так, чтобы люди, которые находятся под следствием, пребывали не в СИЗО, а дома. Именно поэтому я буду брать врача Юлию Кузьменко на поруки", — отметила Рудик.

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Как сообщал Укринформ, Киевский апелляционный суд 10 июня начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко на продление срока содержания ее под стражей.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

Фото: goloszmin.org

По материалам: ukrinform.ru