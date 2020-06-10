Кабмин повысил доплату к пенсии тем, кто потерял кормильцев во время Евромайдана

10.06.2020 16:03

Укринформ

Кабмин одобрил постановление, которым предлагается повысить размер доплаты к пенсии нетрудоспособным членам семьи, которые потеряли кормильца во время Революции Достоинства.

Такое решение принято на заседании правительства 10 июня без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, предлагается внести изменение в пункт 2 постановления № 76 "О социальной защите членов семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства" от 28 марта 2014 года.

В частности, предлагается увеличить максимальный размер пенсии, в рамках которого устанавливается доплата к пенсиям в связи с потерей кормильца, нетрудоспособным членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, с 10 тыс. грн до максимального размера пенсии, определенного ч. 3 ст. 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и исключив заработную плату (доход) из составляющих, которые учитываются при определении размера такой доплаты.

Согласно документу, на реализацию акта потребуются дополнительные расходы из Государственного бюджета в сумме 1,66 млн грн в год.

Также отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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Как сообщалось, согласно ч. 3 ст. 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", размер прожиточного минимума в месяц для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2020 года составляет 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, а с 1 декабря — 1769 гривень.

Таким образом, в Украине размер максимальной пенсии составляет: с 1 января — 16 тыс. 380 грн, с 1 июля — 17 тыс. 120 грн, а с 1 декабря составит 17 тыс. 690 грн.

По материалам: ukrinform.ru