Киевстар заявляет, что не оказывает услуг связи на территории “Л/ДНР”

10.06.2020 14:41

Укринформ

Мобильный оператор "Киевстар" заявляет, что не оказывает услуг связи на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" с апреля 2015 года.

Об этом говорится в комментарии мобильного оператора Укринформу в отношении обнародованной информации представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лысянского, что в так называемых "ДНР" и "ЛНР" спецслужбы РФ глушат связь Киевстар и Vodafone.

"Киевстар не предоставляет услуг связи на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В апреле 2015 года компания приостановила услуги связи в оккупированных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей", — отмечается в заявлении.

По информации Киевстара, оборудование компании, которое было на оккупированной территории, повреждено и выведено из строя неизвестными вооруженными группами. Поэтому компания, в целях безопасности, отключила такое оборудование от основной сети, и с тех пор нет информации относительно его технического состояния.

В пресс-службе оператора отметили, что Киевстар работает исключительно в рамках правового поля Украины и неукоснительно выполняет требования законодательства. "Любые действия по восстановлению связи компании на оккупированных территориях возможны исключительно после того, как там будет возобновлена деятельность законов и государственной власти Украины", — говорится в комментарии.

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Как сообщалось, Павел Лысянский 8 июня на своей странице в Facebook написал, что с 5 июня на шахте "Комсомольская", которая расположена в поселке Дубовский Антрацитовского района (10 км от города Антрацит), продолжается протест шахтеров. За последний месяц протесты усиливались также в Перевальском, Антрацитовском и Лутугинском районах оккупированной части Луганской области.

Из-за этого, по словам Лысянского, оккупационные службы РФ блокируют операторов мобильной связи Vodafone и Киевстар.

По материалам: ukrinform.ru