Масочный режим может уберечь мир от второй волны пандемии коронавируса

Ученые из Кембриджского университета и университета Гринвича проведи исследование и пришли к выводу: если большинство людей будут носить маски в общественных местах, второй волны пандемии коронавируса может и не быть.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Reuters «.

Исследование показало, что даже те маски, которые человек изготавливает сам в домашних условиях, гораздо замедляет распространение вируса COVID-19. Если люди будут носить маску в общественных местах ещё до того, как узнают, что заболели — это в два раза снижает риск заразить окружающих.

По мнению ученых, именно эти простые правила — масочный режим и социальная дистанция — могут стать действенным способом в борьбе с распространением коронавируса до тех пор, пока не появиться вакцина.

Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что люди с бессимптомным коронавирусом редко заражают других.