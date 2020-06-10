Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2" — СМИ

10.06.2020 20:25

Укринформ

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый").

Согласно информации, которую указал Виктор Медведчук в своей имущественной декларации, его супруга телеведущая Оксана Марченко — конечный бенефициарный владелец компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала «1+1» по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что данную компанию контролирует только бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

Другим крупным совладельцем «1+1» является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, «2+2» (ООО «Гравис-Кино»). С помощью ряда компаний, она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с «1+1», на официальном сайте телеканала «2+2» указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует только бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

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В то же время в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, «ПлюсПлюс» (ООО «УнианТВ»), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО «ТК «ТЕТ») структуру собственности не обнародовал.

«Схемы» обратились для получения комментария к совладельцу группы каналов «1+1» бизнесмену Игорю Коломойскому.

Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре «Студии 1+1» для него новость: «Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?», — отметил бизнесмен.

На вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: «А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать — комфортно или не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении — это уже другой вопрос».

Журналисты также обратились с вопросами к пресс-секретарю организации «Украинский выбор — право народа» Олегу Бабанину, который пока не ответил.

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К самому Виктору Медведчуку дозвониться не удалось, он не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его супруга Оксана Марченко.

По номеру телефона бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где ответили на звонки. По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов «Схем» об обстоятельствах передачи доли в «1+1» Виктору Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь с редакцией.

Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала «1+1», но на момент публикации новости ответ не поступил, как и не отвечали официальные телефоны пресс-службы.

В то же время в пресс-службе «1+1» по просьбе другого СМИ — «Детектор медиа» — прокомментировать отношение к собственности канала Виктора Медведчука отметили: «Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответа».

В 2019 году, до избрания народным депутатом в Верховную Раду, Виктор Медведчук заявлял, что его супруга — телеведущая Оксана Марченко является только номинальной владелицей бизнеса, а настоящим владельцем и руководителем является он. «Моя супруга не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои «любимые» американцы в марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье», — заявлял Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Летом в 2018 году «Схемы» первыми установили связь менеджмента телеканала «112 Украина» с Виктором Медведчуком после изменения редакционной политики телеканала.

Впоследствии окружение Виктора Медведчука стало контролировать группу из трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne і ZIK.

По материалам: ukrinform.ru