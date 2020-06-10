Минздрав на днях определится, давать ли добро на открытие детских лагерей

10.06.2020 12:06

Укринформ

В 2020 году в оздоровлении и отдыхе в детских летних лагерях нуждаются 1,2 млн детей, решение об открытии детских лагерей и условиях их функционирования будет принято в ближайшие дни.

Об этом на брифинге 10 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"По данным местных органов власти, в этом году количество детей, которые должны быть отправлены на оздоровление или отдых, составляет 1 млн 200 тыс. детей. С другой стороны мы понимаем, что в конкретном детском лагере находятся дети из разных регионов Украины, с разным уровнем заболеваемости… Также персонал в этом детском лагере тоже будет из разных регионов. Конечно, риск инфицирования увеличивается. Поэтому мы очень тщательно анализируем, какие дать рекомендации по открытию детских лагерей. Я думаю, нам надо еще несколько дней, мы будем консультироваться, это решение (об открытии детских лагерей — ред.) будет приниматься на правительстве, и будет сразу сообщение об их открытии и рекомендации по условиям", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, в конце мая Степанов заявил, что детские лагеря будут открываться на последнем этапе смягчения карантинных мероприятий. В то же время, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает нецелесообразным открытие детских лагерей в период пандемии COVID-19.

По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждено 28 381 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.

По материалам: ukrinform.ru