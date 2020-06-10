“Охранник Яроша” не верит, что попадет в списки на обмен

Письмо

10.06.2020 16:06

Укринформ

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков по-прежнему находится в отряде строгих условий содержания (СУС); при этом в кассационном суде, состоявшемся недавно, была подтверждена неправомерность взысканий, наложенных на него руководством колонии.

Об этом Шумков сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу.

«До сих пор пока что я сижу в СУСе, каждый день меня приближает к освобождению. Скоро декабрь. Интересно, вот как и насколько поменялось все в Украине и мире за эти три года, что вообще меня ждет?» — написал Шумков.

Он уточняет, что уже не верит, что попадет в списки на возможный обмен («видимо, невезучий я человек»), «тут дай бы Бог вообще вернуться в Украину».

Письмо помечено Шумковым 9 июня. В прошлом письме, пришедшем в конце апреля, политзаключенный так и предполагал, что оставшееся до конца срока, истекающего 24 декабря, время проведет «злостным нарушителем в строгих условиях содержания или на ПКТ» (помещение камерного типа).

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При этом Шумков напомнил, что во время недавнего кассационного суда в Москве решение было вынесено в его пользу.

Как пояснила родственница политзаключенного Людмила Шумкова, речь идет о Второй кассационном суде общей юрисдикции, который 3 июня рассмотрел кассационную жалобу руководства ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Тверской области на постановление Тверского областного суда, которым было признано незаконными и необоснованными решения администрации колонии о взыскании в виде содержания в ШИЗО и ПКТ, наложенных на Александра Шумкова.

Суд отклонил жалобу руководства колонии. Людмила Шумкова назвала это «очередной маленькой победой над системой». И поблагодарила адвоката Романа Лызлова за профессиональные действия, а также высказала благодарность консулу Украины в России Сергею Диризе, присутствовавшему на заседании.

Как известно, бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

Как сообщалось, 9 декабря украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщил, что за отказ в сотрудничестве в качестве «засекреченного свидетеля» ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и даже тем, что «вообще живым из России не вернется».

Мировая управа Союза украинской молодежи просила Президента Украины Владимира Зеленского включить политзаключенного Александра Шумкова в перечень лиц, в отношении которых ведутся переговоры о возвращении в Украину.

По материалам: ukrinform.ru