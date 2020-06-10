Переговоры боевиков и очевидец запуска из “Бука”: суд завершил шестое заседание по делу МН17

10.06.2020 19:57

Укринформ

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах закончилось шестое судебное заседание по делу МН17.

Следующее состоится 22 июня, сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"Защита сможет отреагировать на все, что было представлено. Чтобы дать время подготовиться, слушания отложены до 22 июня", — сказал председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс.

Как известно, интересы одного из подозреваемых — подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

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Сегодня в суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел "Бук" и запуск ракеты.

Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК "Бук", были испытаны два типа ракеты — 9М38 и 9M28-M1.

Еще в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

Прокурор Вард Фердинандуссе отметил, что четверо подозреваемых: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР" — не могут рассчитывать на так называемый иммунитет комбатанта.

"Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко не являются комбатантами с точки зрения международного права. Соответственно, они не могут воспользоваться иммунитетом", — сказал прокурор.

Поэтому, нидерландская сторона не видит препятствия для их уголовного преследования.

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Как сообщал Укринформ, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

По материалам: ukrinform.ru