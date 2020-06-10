Платные тесты и вспышки COVID-19: в Минздраве ответили на вопросы депутатов

10.06.2020 22:22

Укринформ

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел вопрос о мерах, предпринимаемых Министерством здравоохранения с целью повышения способности противодействовать распространению COVID-19.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Народные депутаты рассмотрели вопрос о мерах, предпринимаемых Министерством здравоохранения Украины во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)» (№ 587-ІХ); председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что в Министерство здравоохранения Украины были направлены соответствующие вопросы, на которые Комитет получил письменный ответ", — говорится в сообщении.

Инициатор рассмотрения вопроса — народный депутат Ольга Стефанишина отметила, что выполнение всех законов, которые принимаются этим парламентом, должно контролироваться.

По ее словам, вопрос заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) остается актуальным, несмотря на послабление карантина, поскольку, согласно прогнозам Минздрава, «вспышки распространения заболевания мы будем наблюдать постоянно, пока не будет найдена вакцина и она не распространена среди населения».

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"Практика показывает, что одним из средств сдерживания COVID-19 является тестирование, и закон, который мы сегодня обсуждаем, был нацелен именно на то, чтобы помочь правительству страны, Министерству здравоохранения внедрить широкомасштабное тестирование населения", — отметила депутат.

Однако, по ее словам, пока что наблюдаем незначительное повышение количества тестирований в Украине и очереди в лабораториях.

О выполнении закона и ситуации с тестированием на COVID-19 доложила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, утвержден механизм определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных COVID-19; утверждены на уровне министерства и на местах алгоритмы госпитализации таких больных, однако есть проблема, что не все больницы его придерживаются; постоянно проводится обучение медицинских работников с привлечением международных экспертов и благотворительных фондов; исходя из текущей ситуации, постоянно обновляется алгоритм действий по тестированию и приему лиц с симптомами; есть постоянный контакт с областями и утверждена и корректируется сеть специализированных учреждений на случай всплеска COVID-19.

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По словам Микичак, объемы тестирования постоянно увеличиваются, но самая большая проблема — это кадры вирусологов. По ее словам, это связано с ликвидацией санэпидслужбы, вместе с которой были ликвидированы подразделения лабораторий особо опасных инфекций. Для решения проблемы во Львовской, Житомирской и Ривненской областях привлекаются лаборатории учебных заведений, отдельных компаний.

Министерство изучает международный опыт и находится в тесном контакте с Всемирной организацией здравоохранения, сказала докладчик.

Микичак также ответила на вопросы народных депутатов относительно направления на платное тестирование на коронавирус перед госпитализацией в неинфекционные лечебные учреждения.

Представитель Минздрава отметила необходимость проведения тестирования перед госпитализацией, поскольку большинство инфицированных врачей работают именно в неспециализированных лечебных учреждениях. "Это вынужденно и это точно должен быть бесплатный анализ", — сказала Микичак, добавив, что к этому должны подключаться местные власти, открывая местные лаборатории.

Микичак подчеркнула, что количество тестирований возросло в десятки раз и в разных областях очень разная ситуация с обеспечением тестированием, поскольку "не включились все, кто имел возможность включиться в тестирование".

По ее словам, система работает и сегодня летальность по Украине невысока.

Как сообщает Информуправление Аппарата ВР, Радуцкий отметил, что Министерство здравоохранения как лицензирующий орган имеет больше полномочий, чем местные власти. "Минздрав должен вмешиваться в ситуацию и не только лечить, но и контролировать, как на местах это происходит", — сказал председатель Комитета.

Комитет принял к сведению информацию, предоставленную Министерством здравоохранения.

По материалам: ukrinform.ru