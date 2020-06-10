Прогноз погоды на 10 июня 2020 года: в Украине солнечно и жарко, кроме западных регионов

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 июня погода в Украине ожидается по-настоящему летней и жаркой.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В среду, 10 июня, в Украине будет по-прежнему жарко и солнечно, и лишь в западных областях сохранится неустойчивая погоду с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом.

«Украина 10 июня будет одной из самых жарких стран Европы. Ослабление жары прогнозируют 14 – 15 июня», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Днем температура воздуха ожидается от +28 до +33 градусов, местами даже до 35 градусов тепла.

Жарче всего будет в Херсонской и Николаевской областях – от +33 до +35 градусов. Прохладнее будет на Закарпатье – от +23 до +25 градусов тепла.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В Киеве будет сухо и жарко. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью прохладнее — от +17 до +19 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 9 июня 2020 года.