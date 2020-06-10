СБУ разоблачила арбитражного управляющего на взятке в $100 тысяч

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10.06.2020 07:55

Укринформ

В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили арбитражного управляющего, причастного к вымогательству денег от предприятия-должника.

Об этом сообщает сайт СБУ.

"По данным досудебного следствия, чиновник требовал $ 100 тысяч от частного застройщика за отказ от иска на отчуждение имущества и приостановку процесса ликвидации предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти деньги злоумышленник обещал не только отозвать свой иск, но и «решить» вопрос с судьей Хозяйственного суда. Взятку злоумышленник согласился получать частями.

Задержали управляющего в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из ресторанов Киева после получения $ 10 тысяч взятки. Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником транша в $ 5 тысяч.

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Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности судьи Хозяйственного суда в коррупционной схеме.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru