Ткаченко поручил подготовить документы для выделения Довженко-Центра 8,6 миллиона

10.06.2020 20:23

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал распоряжение относительно подготовки подачи документов в Министерство финансов на выделение средств в полном объеме для финансирования Центра Довженко.

Об этом министр сообщил в Facebook по результатам совещания, посвященного финансированию Центра Довженко.

"Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8,6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко относительно этой суммы — обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра за 2019 год, а с другой — из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры — сохранения наследия прошлого и защиты будущего. Мы не можем быть в стороне. Потому как министр дал распоряжение относительно подготовки подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме", — отметил Ткаченко.

Министр добавил, что паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован.

"Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса. Держу этот вопрос на особом контроле, поскольку поддержка культурных институций для меня одна из приоритетных", — подчеркнул Ткаченко.

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Как сообщалось, 28 мая Довженко-Центр заявил о наступлении состояния неплатежеспособности, которое произошло в результате того, что с начала 2020 года институция не получила государственное финансирование по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии", что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики проекта паспорта программы.

Фото: Facebook

По материалам: ukrinform.ru