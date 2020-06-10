В Украине изменили подход к выписке из больницы больных COVID-19

10.06.2020 10:41

Укринформ

Министерство здравоохранения изменило алгоритм выписки из стационара больного коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменены подходы к выписке больных коронавирусной болезнью из стационаров, и снятию диагноза коронавирус после выздоровления. Ранее критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня этими критериями являются: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что таким образом ожидается увеличение количества выздоровевших от коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтверждены 28 381 случай COVID-19, за сутки — 525 новых.

По материалам: ukrinform.ru