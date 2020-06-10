В Украине стартовал флешмоб к Международному дню донорства крови

10.06.2020 19:13

Укринформ

Центр общественного здоровья Украины вместе с ДонорUA объявили всеукраинский флешмоб среди доноров крови, посвященный Международному дню донорства крови.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья МЗ.

"Каждые несколько секунд кто-то в мире требует крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней ежегодно. В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. Всего 70% доноров сдают кровь только раз в жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в флешмобе просто.

«С 10 до 19 июня включительно станьте донором крови. Сделайте фото, на котором видно, что вы сдаете кровь. Опубликуйте его на своей странице в Facebook с хэштегом #яДонор или #яДонорка. На время действия конкурса сделайте свою страницу открытой для всех пользователей Facebook», — пояснили в ЦОЗ.

Также на сайте опубликованы правила "Кто может быть донором":

Кроме того, на сайте Donor.ua можно найти полный перечень заведений, где можно сдать кровь, и рекомендации, как подготовиться к сдаче крови.

19 июня среди всех участников с помощью random.org будут разыграны 5 подарочных наборов.

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Как сообщалось, Международный день донора крови отмечается 14 июня.

Решение о его учреждении было принято в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Этот день является своеобразным проявлением благодарности миллионам людей, которые спасают жизни и сохраняют здоровье других людей, сдавая свою кровь. Собственно, слово «донор» происходит от латинского dono — дарю.

Кроме того, в этот день обращается внимание на необходимость регулярной сдачи крови для предотвращения ее дефицита в больницах и клиниках, особенно в странах, где количество донорской крови крайне ограничено.

По материалам: ukrinform.ru