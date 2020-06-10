Война на Донбассе: оккупанты 16 раз нарушили режим тишины

В течение вчерашнего дня, 9 июня, боевики непризнанных республик более десятка раз обстреляли позиции ВСУ. Не обошлось без раненых.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС, пишет «НБН«.

По данным штаба, 9 июня оккупанты совершили 16 обстрелов по украинским военным. Враг вел огонь из запрещенного «минском» оружия — минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь попали позиции ВСУ вблизи таких населенных пунктов как Марьинка (три раза), Старогнатовка, Широкиное, Авдеевка, Ореховое (два раза), Хутор Свободный (два раза), Шумы, Луганское (два раза), Крымское, Новотошкивское.

Впоследствии интенсивных обстрелов противника, ранение получил один украинский военный.

В пресс-центре ООС подчеркивают, что им пришлось открывать ответный огонь на каждый обстрел противника: в результате наша армия уничтожила одного оккупанта и ещё четверых — ранила.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 8 июня.