Антирекорд после 100 дней борьбы с Covid-19: почему и что делать?

Аналитика

11.06.2020 22:36

Укринформ

Понятно, что возвращаться к жесткому карантину никто не хочет и не решится. Но и полагаться на «как-нибудь будет» — тоже нельзя

В Украине новый антирекорд заболеваемости — за сутки выявлено 689 инфицированных. Неудивительно, что министр здравоохранения Максим Степанов, озвучивая эту статистику на брифинге, был необычно эмоционален — всю последнюю неделю заболеваемость только нарастает. А карантин — «ослабляется» шаг за шагом. И ясно, что «закрутить гайки», как в марте-апреле уже невозможно. Никто на это не пойдет, а экономика не выдержит. Что делать? Прежде всего использовать приобретенный опыт и не повторять ошибок.

Несколько дней назад в Минздраве объясняли, что такая ситуация сложилась в связи с игнорированием гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мер, в частности при пользовании общественным транспортом. Немало нарушений выявила и Госпродпотребслужба, которая инспектирует соблюдение карантина на объектах. За период с 2 по 9 июня там провели 13 258 проверок, по результатам который нарушения обнаружили на каждом седьмом объекте (1973) — а это рынки, магазины, парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, аптеки, транспорт и т.д.

Но все же: неужели на 100-й день с момента выявления Covid-19 в Украине мы не сдвинулись с места в борьбе с этой напастью? Или это только кажется?

Что будет с карантином? В Минздраве говорят, что он снова усилится

Учитывая резкий рост числа больных, в Минздраве заявили, что готовят срочные решения, которые помогут спасти жизни украинцев. Об этом говорил Максим Степанов на брифинге, опять же подчеркнув, что несмотря на призывы властей, многие не соблюдают элементарные правила безопасности.

«Посмотрите на улице и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как Covid-19 нет. Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших — посмотрите на число летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры — это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как Covid-19», — подчеркнул министр. Он заявил, что карантинные меры в стране будут усилены, потому что власть пошла на смягчение карантина по просьбе людей, которые от него устали, а люди перестали его соблюдать совсем.

«… мы будем предлагать проведение определенных мер — ради вашего здоровья и жизни», — сказал министр, добавив, что в Украине действует адаптивный карантин, и власть будет предлагать меры в соответствии с ситуацией на местах.

Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 10 июня об усилении карантинных мер не говорил, но отмечал, что Киев пока не может перейти к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал с 10 июня, поскольку не соответствует требованиям, определенным Кабмином.

"Показатель количества больных 100 тысяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабления ограничений. Поэтому, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее — пока рано". При этом, по словам мэра, если этот показатель превысит 24 больных 100 тысяч населения, то в столице будут вынуждены вернуться к жестким ограничениям.



Андрей Волянский

Правда, есть и альтернативное мнение. Известный врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что в нынешней ситуации нужно говорить не об усилении карантина, а о защите групп риска. Прежде всего людей с определенными хроническими болезнями, что позволит снизить количество смертей. "Думаю, мифические 70-90% людей с антителами не нужны для коллективной защиты. 40-50% будет достаточно. Есть генетически устойчивые, у кого сработает перекрестный иммунитет. Поэтому вторая волна осенью вполне реальна, но ее интенсивность будет ниже. Группы риска надо защищать специальными мерами до окончания второй волны. Или до появления вакцины. Смотря что произойдет раньше. Но в целом, нужно прекращать глобальную истерию и наконец позволить создаваться иммунной прослойке за счет детей и здоровых взрослых", — отмечает врач.

Повлиял ли рост количества тестов на печальную статистику?

В начале эпидемии коронавируса в Украине одним из основных оснований для критики власти было недостаточное число проведенных ПЛР-тестов для выявления инфицированных. Ведь все логично: меньше тестов — меньше цифра заболеваемости. Сейчас же ежедневное количество тестирований на коронавирус постоянно растет, поэтому не следует исключать, что потому и показатели заболеваемости тоже изменяются. Посмотрим подробнее.

На пятой неделе карантина в Украине проводили ежедневно до трех тысяч лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, о чем 13 апреля отчитался Максим Степанов. За 13 апреля было зафиксировано 325 новых случаев.

За месяц показатель числа тестов вырос почти втрое. В Минздраве сообщали, что за 14 мая было проведено 8996 тестов на коронавирус методом ПЛР. За эти сутки лабораторно подтвердили 483 случая заболевания.

Для сравнения: когда 1 июня в Украине заболеваемость была одной из самых низких — 340 случаев за сутки, то количество проведенных тестов составляло 8481. То есть при почти том же количестве проведенных тестирований выявленных случаев значительно меньше. Говорит ли это о действенности карантинных мер? Возможно. Ведь еще несколько первых дней июня показатели заболеваемости держались на низком уровне, а из-за дождей и холодной погоды многие продолжали сидеть дома.

Что же сейчас? По состоянию на 11 июня, то есть за прошедшие сутки было проведено — 10 тысяч 569 тестов (+ 2 тысячи по сравнению с 1 июня), по результатам которых обнаружили 689 новых случаев. Здесь, конечно, можно долго спорить: больше новых случаев, потому что стали больше тестировать, или, наоборот, стали больше тестировать, потому что больше людей стали обращаться в больницу.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future называет несколько причин роста числа тестов и выявления новых случаев.



Вадим Аристов

"С одной стороны, количество выявленных случаев Сovid-19 возросло, потому что начали тестировать еще и пациентов, обращающихся за медицинской помощью по другим причинам — например, сейчас есть требование обязательного тестирования для тех, кому показана госпитализация. С другой стороны возросло корпоративное тестирование. Компании начали понимать, что их могут закрыть в зависимости от чего, будет ли у них вспышка заболеваемости внутри организации. Поэтому они самостоятельно обращаются к коммерческим лабораториям. Можно было бы говорить о более активном исследовании контактов (в других странах на одного инфицированного отслеживают около 30 контактных лиц), но это маловероятно. У нас долгое время занимает ожидание результата теста (может доходить и до двух недель), поэтому заниматься расследованием контактов в таком случае нет смысла. Но также и недостаточное количество эпидемиологов в стране, по последним данным — около 500. Курсы подготовки эпидемиологов Центра общественного здоровья, который якобы принял на себя обязанности СЭС, могут подготовить дополнительно 20 эпидемиологов за двухлетний курс, это не решает проблемы нехватки кадров. Нужны десятки тысяч медицинских расследователей, которые, возможно, привлекались бы на временную работу для отслеживания контактов в разгар эпидемии", — говорит эксперт. И добавляет, что также наличием человеческого ресурса проблему не решишь, если не будет быстрой выдачи результатов тестов и увеличения их количества, минимум четыре раза, чтобы выявлять и изолировать людей, которые распространяют инфекцию. В частности асимптомных и пресимптомных распространителей. Это можно будет увидеть по сокращению количества положительных результатов тестов среди всех протестированных (сейчас это около 7% в целом и 40% среди тех, о ком медики оформили подозрение на заболевание; нужно — около 2%).

Укринформ поинтересовался, а не входят ли результаты ИФА-тестов, которые определяют наличие антител к коронавирусу, в статистику заболеваемости, меняя ее. Как оказалось — нет. В Центре общественного здоровья объяснили, что ИФА-тесты не применяются для установления диагноза.

Но приходится констатировать, что уровень охвата населения ПЛР-тестированием для выявления больных (и соответственно — их изоляции) в Украине остается недостаточным. За все время эпидемии коронавируса в Украине было проведено 456509 тестов. В Польше, например, где население практически такое же, как в Украине провели 1,1 миллиона тестов. В России, где сейчас тоже наблюдается подъем заболеваемости, только за последние сутки, 10 июня, провели 329 тысяч тестов (за все время — 13,8 млн).

Шведская модель оказалась неэффективной

Вернуться в тотальный карантин — невозможно. Так что же делать? Мы помним, какой резонанс вызвала шведская стратегия реакции на пандемию коронавируса — отказ от введения жесткого карантина. Но недавно главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сделал громкое заявление, признав ошибочность этой стратегии. В интервью радиостанции «Шведское радио» Тегнелл сказал, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры в борьбе с пандемией, сообщает DW. Тегнелл изменил свою позицию из-за большого числа жертв пандемии в стране: "Очевидно, то, что мы сделали в Швеции, можно было бы сделать лучше».

По словам Тегнелла, если бы Швеция столкнулась с той же болезнью с тем же уровнем знаний, который она имеет сегодня, то страна выбрала стратегию, «где-то посередине между тем, что сделала страна, и тем, что сделал остальной мир».

Уровень смертности в Швеции составляет 43 пациента на 100 тысяч населения и является одним из самых высоких в мире, указывает Bloomberg. Это значительно выше, чем в соседних со Швецией Дании и Норвегии, которые вводили строгий карантин. При этом надежды Швеции на то, что отказ от локдауна положительно скажется на экономике страны, судя по всему, оказались напрасными. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство находится на пороге экономического кризиса — самого тяжелого со времен Второй мировой войны.

Стратегия "Танца" работает, однако Украина подойдет стратегия "Пунктира"

О том, какая из ныне существующих стратегий сдерживания коронавирусной инфекции больше подходит Украине Укринформ спросил Вадима Аристова. Он говорит, что скорость распространения инфекции всегда повышается, когда снимаются ограничения на общение между людьми.

"Такому повышению надо противостоять, и это предусматривает стратегия "Танца", которую применяла Южная Корея (стратегия заключается в максимальном выявлении людей, которые были в контакте с инфицированным; сейчас в Южной Корее всего 11947 случаев заболевания. — Авт.). Если вирус начинает распространяться активнее, тем активнее должна работать противоэпидемическая система — отслеживать контактных лиц инфицированных, тестировать их и направлять на карантин или изоляцию по результатам тестирования. Тогда уровень заболеваемости можно держать на уровне единичных случаев — как, например, в образцовых по своему реагированию Южной Корее, Тайване, Гонконге (именно они использовали стратегию "Танца"). Это около 10 случаев в сутки. Когда число заболеваний поднималось с 10 до 34 в сутки, там уже вводили временные карантинные меры, на короткий период. В Южной Корее, например, не было строгого карантина как в Украине. Определенные ограничения касались одной провинции, а позже на короткий срок закрывали клубы и бары. Но важно, что стратегия «Танца» кроме широкого тестирования и отслеживания контактов предусматривает применение эффективных и дешевых для государства инструментов — ношение масок, гигиену, физическое дистанцирование, повышение осведомленности населения, ограничение скоплений людей, ограничение путешествий в места, где есть вспышки. Эта стратегия позволяет не переходить к радикальным карантинным мерам, убивающим экономику.

Но для ее проведения требуется достаточное количество инфраструктуры и изменение курса реформы противоэпидемической системы, на что нужно время и смелость", — замечает Аристов.

Поэтому он добавляет, что сейчас Украине больше подходит стратегия "Пунктира", когда кривую заболеваемости выравнивают периодическим усилением карантина. "Уровень сознания наших граждан и уровень оппозиции к власти не побуждают многих из них соблюдать карантинные меры. Многие политики приводили пример Швеции, которая не вводила карантин. Но Швеция в итоге признала, что эта стратегия была ошибочной. Летальность в Швеции в пять раз больше, чем в Дании, где значительно больше плотность населения. А также в расчете на миллион населения, в 11 раз больше, чем в Норвегии или в 15 раз — чем в Чехии", — говорит инфекционист. По его убеждению, Украина вовремя ввела карантинные меры, о чем свидетельствует один из самых низких показателей летальности. Но инфекционный процесс все равно не исчезает — из-за того, что люди не соблюдали требования как положено, а в стране недостаточно инфраструктуры — эпидемиологов, лабораторий, не обеспечено отслеживание контактов и достаточное количество тестирований. Поэтому дальше нужно либо вводить национальный локдаун, введя карантинные меры, или надеяться, что это будет делать каждый пораженный регион отдельно. Если нет — его придется изолировать от других.

Что ж, а пока ответственные органы определятся, каким путем должна дальше пойти Украины в преодолении эпидемии, еще раз напомним, что наша безопасность зависит прежде всего от нас и соблюдения элементарных правил эпидемической безопасности при ослаблении карантина. Подробнее о них можно прочитать в недавнем материале Укринформа.

Юлия Горбань, Киев

P.S. Позже замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил в интервью "Радио НВ" причину лобового антирекорда так: "Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, — передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра".

По его словам, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ждут проверки две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые "сегодня или завтра утром" должны быть доставлены в Национальную референс-лабораторию.

По материалам: ukrinform.ru