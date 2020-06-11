Два организатора незаконного "референдума ДНР" получили по 5 лет заключения

11.06.2020 04:44

Укринформ

Суд поддержал доводы прокуратуры и приговорил двух жителей к 5 годам лишения свободы за проведение незаконного референдума по определению самостоятельности так называемой «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий апелляционной суд поддержал обоснованные доводы прокуратуры Донецкой области и приговорил двух жителей с. Щурово Лиманского района к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», — говорится в сообщении.

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Суд установил, что 11 мая 2014 года женщина и мужчина, занимая должности председателя и заместителя председателя участковой избирательное комиссии, организовали проведение незаконного референдума по определению самостоятельности так называемой «ДНР» в помещении одного из кафе с. Щурово Лиманского района.

В феврале 2020 года Краснолиманский городской суд указанных лиц признал виновными в совершении преступления и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Не согласившись с указанным приговором, прокуратура обжаловала его в апелляционной инстанции.

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По данным прокуратуры, в течение мая 2020 года за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. Ч. 1,2 ст. 110 УК) к уголовной ответственности привлечены 14 человек, из которых — 2 депутата.

По материалам: ukrinform.ru