Кабмин выделил свыше ₴2,7 миллиардов на доплаты работникам МВД

11.06.2020 02:15

Укринформ

Кабинет министров Украины выделил свыше ₴2,7 миллиардов на доплаты работникам системы Министерства внутренних дел во время карантина.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Кабмин выделил средства на заработные платы медикам и работникам системы МВД, которые несут службу во время коронавируса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к Кабмину с просьбой выделить средства из спецфонда COVID-19, чтобы МВД имело возможность обеспечить дополнительные выплаты медикам системы МВД, полицейским, спасателям, пограничникам и нацгвардейцам, которые работают во время карантина.

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Отмечается, что во время введения карантина работники системы МВД продолжают выполнять задачи на «передовой» эпидемии, обеспечивать публичную безопасность и порядок в местах повышенного риска.

По данным пресс-службы, за время карантина на COVID-19 заболели 542 правоохранителя и медика МВД.

Напомним: ранее министерство просило у Кабмина 171 081, 6 тысяч гривен для дополнительных выплат медицинским работникам системы МВД и 2 530 043, 7 тыс. гривен — для подразделений гражданской защиты, пограничников, полицейских и гвардейцев.

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Планируется, что выделенные правительством средства пойдут на доплаты в размере до 50 процентов зарплаты медицинским работникам системы МВД, работникам подразделений гражданской защиты, пограничникам, полицейским и нацгвардейцам.

Как сообщалось, накануне умер работник ДПСУ, 1956 года рождения, у которого был диагноз COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru