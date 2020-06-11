Киев и восемь областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

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11.06.2020 11:53

Укринформ

По состоянию на 11 июня 8 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

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Невозможность перехода на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки заболели 689 человек, в общем за все время пандемии в Украине заболели 29 070 человек.

По материалам: ukrinform.ru