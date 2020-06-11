Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 11 июня

Украина установила новый антирекорд — за сутки COVID-19 выявили почти у 700 украинцев. В мире число зараженных опасным вирусом активно приближается к отметке в 7,5 миллиона.
Об этом передает «НБН«.
Как сообщают в СНБО, в Украине за вчерашний день выявили 689 новых заболевших коронавирусом — это стало новым антирекордом в коронавирусной истории страны. Теперь общее число зараженных становит 29 070. Из этого числа:
- умерли — 854 (+ 21 за день)
- выздоровели — 13 141 (+ 372 за день)
- продолжают лечение — 15 075
Как видно, вместе с ростом числа заболевших, к сожалению, растет и количество летальных исходов. Уже второй день подряд за сутки выявляют более 20 смертей от COVID-19.
Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:
- Черновицкая область — 3 793 (+ 36)
- г. Киев — 3 671 (+ 91)
- Львовская область — 2 414 (+ 125)
- Ровенская область — 2 175 (+ 53)
- Киевская область — 1 919(+ 54)
- Ивано-Франковская область — 1 649 (+ 27)
- Закарпатская область — 1 471 (+ 23)
- Харьковская область — 1 374 (+ 36)
- Тернопольская область — 1 349 (+ 36)
- Волынская область — 1 266 (+ 52)
- Винницкая область — 1 236 (+ 44)
- Одесская область — 1 045 (+ 17)
- Житомирская область — 992 (+ 19)
- Днепропетровская область — 981 (+ 8)
- Кировоградская область — 563 (+ 1)
- Хмельницкая область — 523 (+ 3)
- Запорожская область — 510 (+ 8)
- Черкасская область — 506 (+ 5)
- Черниговская область — 341 (+ 21)
- Николаевская область — 31 (+ 2)
- Полтавская область — 276 (+ 0)
- Донецкая область — 269 (+ 23)
- Сумская область — 203 (+ 5)
- Херсонская область — 179 (+ 0)
- Луганская область — 54 (+ 0)
По сравнению с предыдущими днями, практически во всех областях число заболевших коронавирусом сильно выросло. Антирекорд установлен и во Львовской области — 125 новых зараженных за день.
В мире ситуация с коронавирусом также не совсем радужная: уже 7 459 849 зараженных (+ 134 973 за день). Из них:
- умерли — 419 048 (+ 5 322 за день)
- выздоровели — 3 778 598 (+ 173 672 за день)
Наиболее число зараженных насчитывается в:
- США — 2 066 508
- Бразилия — 775 184
- Россия — 493 657
- Великобритания — 290 143
- Испания — 289 360
- Индия — 287 155
- Италия — 235 763
- Перу — 208 823
- Франция — 187 996
- Германия — 186 866
- Иран — 177 938
- Турция — 173 036
- Чили — 148 496
- Мексика — 129 184
- Пакистан — 119 536
- Саудовская Аравия — 112 288
В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом такова:
- Россия — 493 657
- Беларусь — 51 066
- Польша — 27 842
- Румыния — 20 945
- Молдова — 10 321
- Венгрия — 4 072
- Словакия — 1 533
Напомним, ранее мы писали, что масочный режим может спасти мир от второй волны пандемии коронавируса.