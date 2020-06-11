Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 11 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украина установила новый антирекорд — за сутки COVID-19 выявили почти у 700 украинцев. В мире число зараженных опасным вирусом активно приближается к отметке в 7,5 миллиона.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — theins.ru

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за вчерашний день выявили 689 новых заболевших коронавирусом — это стало новым антирекордом в коронавирусной истории страны. Теперь общее число зараженных становит 29 070. Из этого числа:

  1. умерли — 854 (+ 21 за день)
  2. выздоровели — 13 141 (+ 372 за день)
  3. продолжают лечение — 15 075

Как видно, вместе с ростом числа заболевших, к сожалению, растет и количество летальных исходов. Уже второй день подряд за сутки выявляют более 20 смертей от COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

  • Черновицкая область — 3 793 (+ 36)
  • г. Киев — 3 671 (+ 91)
  • Львовская область — 2 414 (+ 125)
  • Ровенская область — 2 175 (+ 53)
  • Киевская область — 1 919(+ 54)
  • Ивано-Франковская область — 1 649 (+ 27)
  • Закарпатская область — 1 471 (+ 23)
  • Харьковская область — 1 374 (+ 36)
  • Тернопольская область — 1 349 (+ 36)
  • Волынская область — 1 266 (+ 52)
  • Винницкая область — 1 236 (+ 44)
  • Одесская область — 1 045 (+ 17)
  • Житомирская область — 992 (+ 19)
  • Днепропетровская область — 981 (+ 8)
  • Кировоградская область — 563 (+ 1)
  • Хмельницкая область — 523 (+ 3)
  • Запорожская область — 510 (+ 8)
  • Черкасская область — 506 (+ 5)
  • Черниговская область — 341 (+ 21)
  • Николаевская область — 31 (+ 2)
  • Полтавская область — 276 (+ 0)
  • Донецкая область — 269 (+ 23)
  • Сумская область — 203 (+ 5)
  • Херсонская область — 179 (+ 0)
  • Луганская область — 54 (+ 0)

По сравнению с предыдущими днями, практически во всех областях число заболевших коронавирусом сильно выросло. Антирекорд установлен и во Львовской области — 125 новых зараженных за день.

В мире ситуация с коронавирусом также не совсем радужная: уже 7 459 849 зараженных (+ 134 973 за день). Из них:

  1. умерли — 419 048 (+ 5 322 за день)
  2. выздоровели — 3 778 598 (+ 173 672 за день)

Наиболее число зараженных насчитывается в:

  • США — 2 066 508
  • Бразилия — 775 184
  • Россия — 493 657
  • Великобритания — 290 143
  • Испания — 289 360
  • Индия — 287 155
  • Италия — 235 763
  • Перу — 208 823
  • Франция — 187 996
  • Германия — 186 866
  • Иран — 177 938
  • Турция — 173 036
  • Чили — 148 496
  • Мексика — 129 184
  • Пакистан — 119 536
  • Саудовская Аравия — 112 288

В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом такова:

  • Россия — 493 657
  • Беларусь — 51 066
  • Польша — 27 842
  • Румыния — 20 945
  • Молдова — 10 321
  • Венгрия — 4 072
  • Словакия — 1 533

Напомним, ранее мы писали, что масочный режим может спасти мир от второй волны пандемии коронавируса.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Суд оставил без рассмотрения иск о расторжении контракта с Аласанией

Таисия Слепцова

«Наказать зло», небесный рекорд и 3D-Муромец

Таисия Слепцова

На борту танкера в Индийском море нашли мертвым украинского моряка

Таисия Слепцова

Добавить комментарий