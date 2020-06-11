Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 11 июня

Украина установила новый антирекорд — за сутки COVID-19 выявили почти у 700 украинцев. В мире число зараженных опасным вирусом активно приближается к отметке в 7,5 миллиона.

Об этом передает «НБН«.

Как сообщают в СНБО, в Украине за вчерашний день выявили 689 новых заболевших коронавирусом — это стало новым антирекордом в коронавирусной истории страны. Теперь общее число зараженных становит 29 070. Из этого числа:

умерли — 854 (+ 21 за день) выздоровели — 13 141 (+ 372 за день) продолжают лечение — 15 075

Как видно, вместе с ростом числа заболевших, к сожалению, растет и количество летальных исходов. Уже второй день подряд за сутки выявляют более 20 смертей от COVID-19.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

Черновицкая область — 3 793 (+ 36)

г. Киев — 3 671 (+ 91)

Львовская область — 2 414 (+ 125)

Ровенская область — 2 175 (+ 53)

Киевская область — 1 919(+ 54)

Ивано-Франковская область — 1 649 (+ 27)

Закарпатская область — 1 471 (+ 23)

Харьковская область — 1 374 (+ 36)

Тернопольская область — 1 349 (+ 36)

Волынская область — 1 266 (+ 52)

Винницкая область — 1 236 (+ 44)

Одесская область — 1 045 (+ 17)

Житомирская область — 992 (+ 19)

Днепропетровская область — 981 (+ 8)

Кировоградская область — 563 (+ 1)

Хмельницкая область — 523 (+ 3)

Запорожская область — 510 (+ 8)

Черкасская область — 506 (+ 5)

Черниговская область — 341 (+ 21)

Николаевская область — 31 (+ 2)

Полтавская область — 276 (+ 0)

Донецкая область — 269 (+ 23)

Сумская область — 203 (+ 5)

Херсонская область — 179 (+ 0)

Луганская область — 54 (+ 0)

По сравнению с предыдущими днями, практически во всех областях число заболевших коронавирусом сильно выросло. Антирекорд установлен и во Львовской области — 125 новых зараженных за день.

В мире ситуация с коронавирусом также не совсем радужная: уже 7 459 849 зараженных (+ 134 973 за день). Из них:

умерли — 419 048 (+ 5 322 за день) выздоровели — 3 778 598 (+ 173 672 за день)

Наиболее число зараженных насчитывается в:

США — 2 066 508

Бразилия — 775 184

Россия — 493 657

Великобритания — 290 143

Испания — 289 360

Индия — 287 155

Италия — 235 763

Перу — 208 823

Франция — 187 996

Германия — 186 866

Иран — 177 938

Турция — 173 036

Чили — 148 496

Мексика — 129 184

Пакистан — 119 536

Саудовская Аравия — 112 288

В странах, которые граничат с Украиной, ситуация с коронавирусом такова:

Россия — 493 657

Беларусь — 51 066

Польша — 27 842

Румыния — 20 945

Молдова — 10 321

Венгрия — 4 072

Словакия — 1 533

Напомним, ранее мы писали, что масочный режим может спасти мир от второй волны пандемии коронавируса.