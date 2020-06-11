Премьер рассказал о больницах "первой волны" и надбавках в 300% для медиков

11.06.2020 15:14

Укринформ

Обеспеченность больниц "первой волны" средствами индивидуальной защиты, лекарствами и медперсоналом позволяет им принять достаточно большое количество потенциально больных COVID-19.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда мы создали аналитическую систему (обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинским данным оборудованием больниц" первой волны "- ред.), было менее 40% наполнения больниц первой волны средствами индивидуальной защиты и лекарствами, менее 70% — 61% — было обеспечение медицинским персоналом, врачами. Сегодня эти показатели колеблются между 70% и 80%, то есть "первая волна" медицинской системы готова принять в случае необходимости достаточно большое количество людей, которые могут заболеть. Общество подготовлено, у нас нет паники. Медики морально также подготовлены ", — заверил Шмыгаль.

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Он также отметил, что трудности с выплатами медикам, работающим с больными COVID-19 в марте, в 300% зарплаты были вызваны неготовностью системы к таким проблемы, пока правительство выполнило свои обязательства.

"300% выплат медикам, с которыми были трудности в марте, так как система не была готова к таким вещам. Собственно, происходил переход к новой реформированной модели управления медицинской системой и оплат в медицинской системе. Правительство выполнило свои обязательства, передав средства в регионы, заработная плата врачам, медицинским работникам, которые были причастны к COVID-19, за март была выплачена ", — сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что за апрель и в дальнейшем эти выплаты осуществляются через Национальную службу здоровья по тарифам, учитывающим повышенную заработную плату.

"В апреле-мае выплаты происходят уже на системной основе через механизмы тарифов НСЗУ, и те медики, которые сталкиваются с COVID-19, получат свою повышенную зарплату 300% в полном объеме и без задержек", — подчеркнул премьер.

По материалам: ukrinform.ru