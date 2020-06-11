При Союзе батон был вкуснее: почему современный хлеб даже не пахнет

Во времена Советского Союза вся продукция выпускалась по ГОСТам, которых придерживались и хлебозаводы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как пояснили современные технологи хлебопекарной промышленности, в советское время весь хлеб выпекался по специальным технологическим картам (регламентам), в которых были расписаны все операции по приготовлению хлеба в четкой последовательности.

В соответствии с рецептурой, батоны приготавливались из теста на опаре с применением дрожжей. Опара должна была пройти стадию брожения в течение 3,5 – 4-х часов. За это время тесто накапливало вкус и аромат.

Затем к опаре добавлялось еще мука, а также сахар и маргарин. И тесто снова 1,5 часов бродило. Затем батоны выпекались в газовых печах. В общем на изготовление хлеба уходило 7 часов. По такой технологии получался настоящий батон, который из-за маргарина имел приятный молочный вкус.

В современном хлебопекарном производстве не предусмотрено приготовление опары, батоны выпекают по ускоренному методу, сразу после замеса теста, на что уходит не более 3-х часов.

Также вместо маргарина, при приготовлении теста, сейчас используют растительные масла, поэтому в батоне и не ощущается приятный сливочно-молочный вкус.

Кроме того, в современном производстве применяются различные пищевые добавки для улучшения вкусовых качеств и продления срока годности.

И последнее, раньше хлеб выпекали в газовых печах, что позволяло получить на выходе тончайшую корку и пористый мякиш, а сейчас – в электрических. В них при выпекании корка сильно высушивается. Поэтому процесс не доводят до образования красивой ароматной корки.

И еще, раньше хлеб не упаковывали, и при входе в магазин всегда был слышен особый хлебный аромат. Сегодня же все в полиэтилене. А срок годности батона увеличили с 24 часов до 5 суток.

Так что не все при СССР было так плохо, как «малюют».

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