О том, что вопреки всем указанным фактам, весомо деморализующим не только личный состав армии Путина, но и их родственников, российские «замполиты» не прекращают переубеждать «освободителей» в скором «захвате Одессы», однако в действительности подобная мотивация не работает, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, успехи «легионеров» максимально встревожили командование ВС РФ, поскольку среди военнослужащих 25-й армии России, подразделения которой дислоцируются на ВОТ Донетчины и Луганщины, циркулируют слухи об их вероятной переброске с целью прикрытия российско-украинской границы со стороны Белгородщины.

Кроме того, в среде оккупантов усилилось недовольство, так как их командиры отменили любые отпуска. При этом, жены «хороших русских» регулярно жалуются — их мужья уже более года небыли дома. Также, после обращения жен в прокуратуру РФ касательно «несправедливости», командование путинских войск переводит «обиженных» мужчин в штурмовики, то есть попросту отправляет на смерть.

Помимо всего вышеописанного, высшие офицеры РФ используют юридическую безграмотность собственных подчиненных в своих интересах — в соответствии с контрактами, подписанными россиянами, те должны служить в тыловых подразделениях, но по факту, — привлекаются к «мясным штурмам» на линии боевого соприкосновения.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщили масштаб последствий для оккупантов после взрыва у «избиркома» в Скадовске.