Прогноз погоды на 11 июня 2020 года: в Украине сухо и жарко, кроме западных регионов и Крыма

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 июня погода в Украине ожидается по-прежнему жарко и сухо, на Западе и в Крыму дожди с грозами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Украине в четверг, 11 июня, в основном ожидается сухая, солнечная и жаркая погода. И лишь в западных областях и в Крыму прогнозируют дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем будет в пределах 25 — 35 градусов тепла.

«Над западными областями 11 июня будет зависать так называемая линия восхождения, вдоль нее – скопление кучево-дождевых облаков. Поэтому будут падать дожди и греметь грозы», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Местами дожди будут переходить в ливни, возможны шквалы. Кроме западных регионов, осадки прогнозируются и в Крыму.

На остальной территории Украины будет сухая, солнечная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся днем до +29…+35 градусов. На Западе будет свежее – + 25… + 28 градусов.

Ветер будет восточный, умеренный.

В Киеве воздух прогреется до +31…+33 градусов. Осадки не прогнозируются.

Ожидается, что жара спадет на выходных – 13-14 июня. Однако на Востоке все еще будет жарко.

Ранее сообщалось о погоде на 10 июня 2020 года.