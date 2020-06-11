Прогноз погоды на 12 июня 2020 года: в Украине по-прежнему жарко, но не исключаются дожди и грозы

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 12 июня погода в Украине ожидается по-прежнему жарко и сухо, на Западе и на Юге дожди с грозами.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине 12 июня будет жаркой, однако в западных регионах и на Юге страны прогнозируются дожди с грозами, местами со шквальным ветром.

Горячее всего будет в восточных регионах, в частности в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Там столбики термометра поднимутся до +35 градусов.

В то же время немного прохладнее будет на Западе, особенно в Закарпатской области. Там температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

«Ослабление жары возможно уже в воскресенье, а завтра локальные дожди могут помочь легче дышать жителям и окружающей среде Юга», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве пятница12-го обещает быть жаркой и сухой, с дневной температурой ​​+32…+34 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 11 июня 2020 года.