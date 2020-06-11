Родственники пленных, пропавших без вести и политзаключенных Кремля пришли на Банковую

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11.06.2020 11:34

Укринформ

Родственники пленных, пропавших без вести и политзаключенных Кремля, проводят акцию у Офиса Президента.

Участие в мероприятии, организованном ОО «Берегиня» и ОО «Объединение политзаключенных Кремля», принимает около 20 человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Участницы держат в руках плакаты с фото и именами пленных, среди которых Игорь Кияшко, Андрей Захтей, Александр Марченко, Валентин Выговский, Александр Шумков, Владимир Дудка и другие.

Рядом находятся правоохранители, в частности полиция диалога.

Председатель Всеукраинского союза матерей и родственников участников АТО "Берегиня" Алла Макух в комментарии агентству отметила, что участники акции "Свободу украинским пленным" планируют передать в ОП обращение.

Под ОП проходит акция «Свободу украинским пленным» / Фото: Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru